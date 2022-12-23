وزير الرى يتابع موقف التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بالبساتين ومزارع القصب

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر، وذلك بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى.

وإستعرض سويلم خلال الاجتماع آليات التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر، مع التأكيد على أهمية وضع معايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة.

ووجه سويلم خلال الاجتماع بأهمية الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

أكد سويلم أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية، موضحًا أنه يجرى حاليًا دراسة ملف الرى الحديث فى مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفى وكميات الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية فى مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الرى الحديث يعد جزءًا من منظومه الرى المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًا فى مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

وعقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة مشروعات حماية الشواطئ المصرية والتنسيق المشترك بين هيئة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ للاستفادة من القدرات البحثية المتميزة بالمعهد، ومتابعة موقف عدد من الدراسات التى يقوم بها معهد بحوث الشواطئ لصالح الهيئة.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ حيث حيث يجرى العمل حاليًا على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومتر، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ فى أطوال تصل إلى 58 كيلومتر ويجرى العمل فى أطوال 11 كيلومتر أخرى.

كما استعرض سويلم الموقف التنفيذى لأعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، مثل عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترا وإنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترا ولسان حجرى بطول 30 مترا وتغذية بالرمال، وكذلك عمليه حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء 2 من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالى 1600 متر تقريبا وبعرض 40 مترا وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى 30 مترا.