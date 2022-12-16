أخبار × 24 ساعة.. وظائف خالية فى 15 محافظة برواتب تصل إلى 6000 جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
قدم بسرعة.. وظائف خالية فى 15 محافظة برواتب تصل إلى 6000 جنيه
وزير النقل يزور اكبر الموانئ البريطانية
الصحة: "معهد القلب" قدم الخدمة الطبية لـ 2.6 مليون شخص فى 2022
التعليم تتيح لمعلمى المواد القانونية سد العجز فى المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات
التعليم تتيح لمعلمى المواد القانونية سد العجز فى المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات
وزير النقل يلتقى ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر
وزير الأوقاف: اللغة العربية مفتاح فهم كتاب الله
"القوى العاملة" تشارك فى حوار مجتمعى لتقييم آثار توسعة ميناء شرق بورسعيد
وزيرة الهجرة تشيد بخدمات بنك مصر بالإمارات والتيسيرات المقدمة للمصريين بالخارج
وزير الكهرباء يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون بين القطاع والشركات الهندية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة