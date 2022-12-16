اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. وظائف خالية فى 15 محافظة برواتب تصل إلى 6000 جنيه

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وظائف خالية فى 15 محافظة برواتب تصل إلى 6000 جنيه محافظة الجيزة - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

قدم بسرعة.. وظائف خالية فى 15 محافظة برواتب تصل إلى 6000 جنيه

وزير النقل يزور اكبر الموانئ البريطانية

الصحة: "معهد القلب" قدم الخدمة الطبية لـ 2.6 مليون شخص فى 2022

التعليم تتيح لمعلمى المواد القانونية سد العجز فى المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات

التعليم تتيح لمعلمى المواد القانونية سد العجز فى المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات
وزير النقل يلتقى ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر
وزير الأوقاف: اللغة العربية مفتاح فهم كتاب الله
"القوى العاملة" تشارك فى حوار مجتمعى لتقييم آثار توسعة ميناء شرق بورسعيد
وزيرة الهجرة تشيد بخدمات بنك مصر بالإمارات والتيسيرات المقدمة للمصريين بالخارج
 

 


التعليم

الوقاف

النقل

الكهرباء

التضامن

التنميه المحليه



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نسكت على أى ارتفاع أو مغالاة فى الأسعار

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 10 يونيو المقبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:03 ص

أخبار 24 ساعة.. قرار رئيس الوزراء الخاص بالتسعير يشمل كافة السلع

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:02 ص

أخبار 24 ساعة.. الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004 وننصح بالتطعيم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. تشغيل 3 محطات جديدة بالقطار الكهربائى الخفيف

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة