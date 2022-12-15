اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:57 م
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"التضامن" تصرف المساعدات النقدية " تكافل وكرامة " للأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:00 م
"التضامن" تصرف المساعدات النقدية " تكافل وكرامة " للأسر الأولى بالرعاية تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة " للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الجاري، وهم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وقامت وزارة التضامن  بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.
 
جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة.
 
 

التضامن

تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة

زيادة تكافل وكرامة

الدعم النقدي تكافل وكرامة



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