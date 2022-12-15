اليوم السابع
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وزير النقل يزور اكبر الموانئ البريطانية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:37 م
وزير النقل يزور اكبر الموانئ البريطانية زيارة وزير النقل
كتب: سيد الخلفاوى

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زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء فيليكستاو، فى إطار زيارته الحالية للمملكة المتحدة، والذى يعد أكبر الموانئ البريطانية من حيث حجم تجارة المملكة المتحدة التى يتم تداولها من خلاله. 

 
وتفقد وزير النقل خلال الزيارة نظم العمل والادارة المتطورة المطبقة بالميناء، بما فى ذلك نظام العمل الآلى الحديث، ومركز التحكم والسيطرة وإدارة العمليات، ومركز الفحص والاختبار الحديث لمختلف السلع الواردة إلى الميناء. وشاهد تجربة لاستخدام الشاحنات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى زيارة مركز التدريب والمحاكاة بالميناء. 
 
واستعرض مسئولو الشركة القائمة على إدارة الميناء خبراتهم من واقع توليهم مسئولية العمل بالميناء منذ ثلاثين عاما، إلى جانب العديد من الموانئ الكبرى فى عدد من دول العالم، معربين عن التطلع للعمل مع مصر، واستخدام احدث الانظمة والتكنولوجيات المطبقة. 
 
ويشار إلى أن ميناء فيليكستاو يتناول ما يزيد على 40% من حجم تجارة المملكة المتحدة، ويضم عدة محطات للتعامل مع أكبر الحاويات فى العالم، بالإضافة إلى الشاحنات، باستخدام احدث التكنولوجيات والمعدات ونظم العمل الآلية.
 
زيارة الوزير
زيارة الوزير

وزير النقل
وزير النقل
 
 

النقل

الموانئ

وزارة النقل

ميناء فيليكستاو

تطوير الموانئ



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