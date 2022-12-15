"القوى العاملة" تشارك فى حوار مجتمعى لتقييم آثار توسعة ميناء شرق بورسعيد

كتبت – مرام محمد

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد فى مناقشة بشأن دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لتوسيع محطة تداول الحاويات بشرق التفريعة التي تنظمها شركة قناة السويس للحاويات Scct، وذلك تفعيلا للحوار المجتمعي، وتتفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى كافة المديريات بالقيام بدورها فى تحقيق الاستراتيجية المصرية والحوار مع كافة الشركاء ،لزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات والتركيز على المشروعات القومية الكبرى التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تمت مناقشة الآثار السلبية والإيجابية المحتملة للمشروع على البيئة الطبيعة، وأن هذه المناقشة تهدف إلى تحديد تأثير المشروع على الحمل البيئي للمنطقة ومنع حدوث أي ضرر لا رجعة فيه على البيئة المحيطة للمشروع وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة في تعظيم فرص التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك من مبادئ مبادرة "اتحضر للأخضر".

وأفاد مدير المديرية، أنه فى ختام المناقشات تم التوصل إلى توصيات هي: الإهتمام بالآثار الإيجابية للمشروع وهى توفير فرص عمل لشعب بورسعيد ، وتطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003، ومكافحة أى انبعاثات أثناء الإنشاء أو التشغيل،والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أثناء الإنشاء،والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة تبعا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك اشتراطات البيئة ،وعدم التخلص من أى مخلفات فى مياة قناة السويس للحفاظ علي الثروة السمكية.

وحضر المناقشة إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد ، ولمياء بعيلة مدير إدارة الرعاية ، كما شارك فى النقاش ممثلى كلا من شركة قناة السويس الحاويات Scct، جهاز شؤن البيئة، إدارة البيئة بالمحافظة، الهيئة الإقتصادية العامة لميناء بورسعيد ، مدير عام ميناء شرق التفريعة، ووفد من جمعية رجال الأعمال.