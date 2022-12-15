الصحة: "معهد القلب" قدم الخدمة الطبية لـ 2.6 مليون شخص فى 2022

كتب: وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 2 مليون و652 ألف مواطن، بالمعهد القومي للقلب، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومي للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وبلغ عددهم 487 ألف و187 مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 350 ألف مريض، بينما استقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد 214 ألف مريض، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى 150 ألف و741 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع أن المعهد القومي للقلب أجرى 12 ألف و873 عملية جراحية شملت عمليات (القلب، القلب المفتوح، القسطرة) بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية والتي تتراوح نسبتها بين 75% و80%، فضلًا عن إجراء 10 آلاف و783 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 940 ألف و310 تحليلًا طبيًا، بالإضافة إلى إجراء 497 ألفًا و755 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، القلب بالمجهود، القلب هولتر).

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه وفقًا لخطة التطوير ورفع الكفاءة بالمعهد يجري استحداث عددا من الأجهزة الطبية والتي تضمنت (جهاز مسح ذري، و3 أجهزة بقسم الأشعة، و4 أجهزة طبية بقسم الرعاية المركزة)، بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد ينفذ خطة تدريب الفرق الطبية، وذلك ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بسعة 444 سرير ، بالإضافة إلى مشاركة المعهد فى المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار.