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"الأوقاف" تنظم مقرأة كبار قراء القرآن برواية حفص السبت المقبل بمسجد الحسين

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:45 م
"الأوقاف" تنظم مقرأة كبار قراء القرآن برواية حفص السبت المقبل بمسجد الحسين جانب من القراء
كتب على عبد الرحمن

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تعقد وزارة الأوقاف، السبت المقبل، مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.

وتضم المقرأة أعلام القراء برئاسة القارئ الشيخ محمد حشاد نقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم، وعضوية كل من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

كما تضم مقرأة مسجد الإمام الحسين القارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، وإشراف فني عبد العزيز عمران.


الأوقاف

مقرأة كبار قراء القرآن

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