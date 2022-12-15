تأمين صحى وسكن للمغتربين.. فرص عمل جديدة فى الجيزة "التفاصيل"

كتبت مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وحددت محافظة الجيزة الوظائف المطلوبة ومزايا وشروط التقديم، وجاءت كالآتى:

أمن إداري بأكتوبر 12 ساعة.

المؤهل بداية من إعدادي.

السن من 21 إلى 45 سنة.

المزايا

المرتب 3500 جنيه.

تأمين صحي واجتماعي.

يوجد سكن للمغتربين.

مواصلات من الهرم.

وحددت محافظة الجيزة مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت المحافظة إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".