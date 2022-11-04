حصاد الوزارات.. فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر

كتب ـ عمرو دويدار

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر

تعرف على إجراءات استخدام المنطقة المخصصة للمسيرات المناخية خلال قمة المناخ

خليك واعى.. لا تصدق خصخصة التعليم العالى بعد إنشاء جامعات أهلية.. إنفوجراف