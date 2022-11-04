حصاد الوزارات.. فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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