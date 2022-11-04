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حصاد الوزارات.. فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:04 م
حصاد الوزارات.. فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر قمة المناخ - أرشيفية
كتب ـ عمرو دويدار

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر

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