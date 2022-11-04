اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:23 م
فتح المنطقة الخضراء للزائرين بقمة المناخ من يوم 8 نوفمبر قمة المناخ - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الموقع الرسمى الخاص الرئاسة المصرية لقمة المناخ فى دورتها السابعة والعشرين المنعقدة الاحد المقبل وتمتد حتى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، أنه بالنسبة للمشاركين فيما يخص المنطقة الخضراء، أنه سيتم فتحها للزائرين  يومياً خلال الفترة من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً في الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر 2022.
 
وأكدت أنه ترحب مصر بزائريها المشاركين في مؤتمر المناخ "كوب 27" من كافة أنحاء العالم، وتؤكد التزامها بضمان توفير بيئة مناسبة، وجامعة، ولائقة، وآمنة لعمل وإقامة كافة المشاركين بمدينة شرم الشيخ فيما بعد المنطقة الزرقاء للمؤتمر التي تتم إدارتها من جانب الأمم المتحدة.
يذكر أنه يتم تسجيل طلبات المشاركة بفعاليات المنطقة الخضراء عبر: 1) https://cop27.eg/#/conference/request/green-request-form
 
وللحصول على معلومات حول برنامج الأحداث والأنشطة بالمنطقة الخضراء يمكن زيارة: https://cop27.eg/ assets/files/GREEN%20ZONE%20FINAL%20AGENDA-02-EGY-10-22-EN.pdf
 
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة