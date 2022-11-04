تعرف على تفاصيل الدخول لصالة كبار الشخصيات فى قمة المناخ

كتبت منال العيسوى

حددت الأجندة الأولية ل قمة المناخ التي ستعقد بعد اقل من اسبوعين فى مدينة شرم الشيخ، والتى تم نشرها عبر الموقع الرسمي للقمة للرئاسة المصرية فى الدورة السابعة والعشرين لقمة الأطراف ، تفاصيل الدخول إلى صالة VVIP، والتى حددتها سكرتارية الأمم المتحدة.

سيتم توفير شارة خاصة للسماح بالدخول إلى صالة كبار الشخصيات والمنطقة الآمنة.

كما سيقتصر الدخول إلى الصالة على رؤساء الدول والحكومات والحرس الخاص بهم والذى تتراوح أعدادهم من خمسة أشخاص (أي 1 + 3 + 1 ضابط أمن قومي" كحد أقصى، كما سيحصل رؤساء الدول والحكومات على الشارة الخاصة بهم ، كما سيحصل المندوبون أيضا في المجموعة على شارة خاصة تسمح لهم بالدخول إلى منطقة VVIPمع رئيس الدولة أو الحكومة.

ويمكن للجميع الحصول على الشارات الخاصة بأعضاء الوفود بدأ من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، من خلال تقديم الموافقة من سكرتارية الأمم المتحدة ومسح الشارات لتأكيد الاستلام، كما يمكنهم الوصول إلى قاعة الجلسات العامة لعمل ترتيبات الجلوس للقمة

بخصوص منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والجهات المستهدفة وستكون قادرة على حضور الحدث، حيث سيتم تتوفر الغرف الإضافية أيضًا لأولئك الأشخاص الذين لن يكون لهم مقعد في الجلسة العامة الرئيسية

ومن التجهيزات أيضا، انه سيتم بث بيانات رؤساء الدول والحكومات على الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت.