وزيرة التضامن توجه بصرف إعانات مالية لأسر المتوفين فى حادث الصحراوى الشرقى

كتب ــ مدحت وهبة

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حادث التصادم الذى وقع مساء أمس الخميس بالطريق الصحراوى الشرقى ، حيث اصطدمت سيارتان ميكروباص على الطريق وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج والذى أودى بحياة 7 أفراد وإصابة 23 آخرين بإصابات وجروح وكسور وكدمات متفرقة إثر تصادم سيارتين ميكروباص إحداهما من محافظة سوهاج والأخرى من محافظة قنا، وتم نقل المصابين لمستفيات سوهاج.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى للمتوفين و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى للتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 50000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وصرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

وجارى المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بسوهاج والمساعدة فى استخراج شهادات الوفاة وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.