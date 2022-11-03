حصاد الوزارات.. التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو
"التنمية المحلية": توريد وتركيب 4 ملايين كشاف لتوفير 9 مليارات جنيه.. فيديو
الزراعة تعلن توصيات ورشة عمل التغيرات المناخية وتأثيراتها على نخيل البلح
"التعليم": حملة موسعة لتوعية الطلاب والمعلمين بخطورة تعاطى المخدارات
"التعليم": حملة موسعة لتوعية الطلاب والمعلمين بخطورة تعاطى المخدارات
وزير الصحة يبحث ربط مستشفيات القطاع الخاص بالمشروع القومى للرعايات والطوارئ
وزير التعليم: مجلس الأمناء هو الممثل الشرعى لآراء أولياء الأمور والمعلمين
الأوقاف تعلن انطلاق الأسبوع الدعوى "حق الوطن" بمسجد السيدة نفسية السبت المقبل
وزيرة التضامن تعلن تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لمديرى التراخيص بالمحافظات حول قانون المحال العامة
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