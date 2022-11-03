حصاد الوزارات.. التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو