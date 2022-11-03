اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 05:06 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:47 م
حصاد الوزارات.. التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو وزارة التموين - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

التموين: سيارات متنقلة بالمحافظات لطرح الأرز الفاخر بـ12 جنيها للكيلو

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