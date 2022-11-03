"التنمية المحلية": توريد وتركيب 4 ملايين كشاف لتوفير 9 مليارات جنيه.. فيديو

تعمل الدولة على تقديم حلول ترشيد استهلاك الكهرباء فى ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وكشفت وزارة التنمية المحلية عن توريد وتركيب 4 ملايين كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه.

الكشافات الموفرة أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه حتى شهر أكتوبر الماضى، وخلال هذا العام تم شراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاته بتكلفة 650 مليون جنيه، ومن خلال برنامج حياة كريمة يجرى حالياً استكمال إنارة مداخل القرى المدرجة بالبرنامج.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أكد أهمية "حياة كريمة" كمشروع قومى عملاق يتابعه بصورة دورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن مصرى بقرى الريف وتغيير حياتهم إلى الأفضل.

وأكد وزير التنمية المحلية أن "حياة كريمة" جاءت لتغير وجه الحياة وتخدم جميع المواطنين بالقرى المستهدفة.