اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:03 م
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم: توافر مراكز تصحيح إلكترونى لامتحانات الثانوية بالجمهورية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم: توافر مراكز تصحيح إلكترونى لامتحانات الثانوية بالجمهورية وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. 

 
"التعليم" ترسل كتابًا للمديريات للتشديد على إجراءات العام الدراسى
 
القوى العاملة تنشر أسماء مستحقى المعاشات التقاعدية العراقية
 
السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول
 
وزير التعليم: توافر مراكز تصحيح إلكترونى لامتحانات الثانوية على مستوى الجمهورية
 

 


حصاد الوزارات

التنميه المحليه

التربيه والتعليم

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السكه الحديد

وزاره الصحه

الصف الرابع الابتدائى

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