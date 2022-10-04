حصاد الوزارات.. وزير التعليم: توافر مراكز تصحيح إلكترونى لامتحانات الثانوية بالجمهورية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..
"التعليم" ترسل كتابًا للمديريات للتشديد على إجراءات العام الدراسى
القوى العاملة تنشر أسماء مستحقى المعاشات التقاعدية العراقية
السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول
وزير التعليم: توافر مراكز تصحيح إلكترونى لامتحانات الثانوية على مستوى الجمهورية
التعليم: 4 ألوان تعبر عن نتيجة تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة