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أخبار 24 ساعة.. التعليم تحيل المسؤولين عن واقعة مدرسة العجوزة للمساءلة القانونية والتأديبية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:29 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تحيل المسؤولين عن واقعة مدرسة العجوزة للمساءلة القانونية والتأديبية وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها : 
 
"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات
 
التعليم تحيل المسؤولين عن واقعة مدرسة العجوزة للمساءلة القانونية والتأديبية
 
الصحة: تحسن حالة 8 طالبات من مصابى حادث مدرسة المعتمدية ومغادرتهن المستشفى
 
وزيرة الهجرة تعلن بشرى سارة للمصريين بدولة الإمارات.. اعرف التفاصيل
 
اجتماع وزراء البيئة من 50 دولة اليوم فى الكونغو للتحضير لقمة المناخ بشرم الشيخ
 
التعليم: تعقيم مدرسة المتفوقين فى التكنولوجيا بالفيوم وعودة الدراسة الأحد
 

 


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