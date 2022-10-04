أخبار 24 ساعة.. التعليم تحيل المسؤولين عن واقعة مدرسة العجوزة للمساءلة القانونية والتأديبية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :
"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات
التعليم تحيل المسؤولين عن واقعة مدرسة العجوزة للمساءلة القانونية والتأديبية
الصحة: تحسن حالة 8 طالبات من مصابى حادث مدرسة المعتمدية ومغادرتهن المستشفى
وزيرة الهجرة تعلن بشرى سارة للمصريين بدولة الإمارات.. اعرف التفاصيل
اجتماع وزراء البيئة من 50 دولة اليوم فى الكونغو للتحضير لقمة المناخ بشرم الشيخ
التعليم: تعقيم مدرسة المتفوقين فى التكنولوجيا بالفيوم وعودة الدراسة الأحد
وزير القوى العاملة يلتقي مدير منظمة العمل الدولية لبحث تعزيز علاقات العمل
وزير الرى: رقابة مستمرة لتقييم الأداء.. والكفاءة المعيار الأساسى للترقيات
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