الصحة: تحسن حالة 8 طالبات من مصابي حادث مدرسة المعتمدية ومغادرتهن المستشفى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ8 طالبات، من مصابي الحادث الذي وقع أمس الأحد، بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، في محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن طالبتين من مصابي الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
وأكد «عبدالغفار» استقرار الحالة الصحية للطالبتين المحتجزتين في المستشفى، مشيرا إلى احتمال خروجهما خلال الأيام القليلة القادمة.
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