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الصحة: تحسن حالة 8 طالبات من مصابي حادث مدرسة المعتمدية ومغادرتهن المستشفى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:08 م
الصحة: تحسن حالة 8 طالبات من مصابي حادث مدرسة المعتمدية ومغادرتهن المستشفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ8 طالبات، من مصابي الحادث الذي وقع أمس الأحد، بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، في محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن طالبتين من مصابي الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
 
وأكد «عبدالغفار» استقرار الحالة الصحية للطالبتين المحتجزتين في المستشفى، مشيرا إلى احتمال خروجهما خلال الأيام القليلة القادمة.

 


الصحة

الجيزة

مدرسة المعتمدية



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