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وزيرة الهجرة تعلن بشرى سارة للمصريين بدولة الإمارات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:57 م
وزيرة الهجرة تعلن بشرى سارة للمصريين بدولة الإمارات.. اعرف التفاصيل السفيرة سها جندى
كتب محمود راغب

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أعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، أنه سيتم منح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها على صفحتها : وأبشركم بأنه سيتم العمل على إتاحة هذا العرض في الدول الأخرى وكذلك التي لا يوجد بها فروع للبنك، حيث سيتم التصديق على المستندات من خلال بنك التعامل الخاص بالعميل والتوثيق من خلال السفارة.


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