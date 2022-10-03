اليوم السابع
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الأعلى للجامعات يوافق على اعتماد إعلام القاهرة لتنظيم دورات التحول الرقمى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:01 م
الأعلى للجامعات يوافق على اعتماد إعلام القاهرة لتنظيم دورات التحول الرقمى كلية الإعلام جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل كلية الإعلام جامعة القاهرة نجاحاتها وتميزها، باعتمادها لتنظيم دورات التحول الرقمى بموافقة مركز التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت الدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام، أن التحول الرقمى أصبح مطلبا ضروريا وأساسيا لنجاح مؤسسات الدولة فى جميع المجالات، باعتباره ضرورة عصرية، وقالت: إن كلية الإعلام لديها من الإمكانات المادية والبشرية ما يؤهلها لتنظيم مثل هذه الدورات على أعلى مستوى.

وأشاد الدكتور  محمد حسن مدير الوحدة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات بالتطورات التكنولوجية التى تمتلكها الكلية والمتمثلة في المعامل والأجهزة الحديثة، حيث تعتمد الكلية على أحدث الإصدارات فى الأجهزة التكنولوجية، وقال: إن الكلية قادرة على إجراء دورات التحول الرقمى بشكل متميز.

 

جانب من الدورات
جانب من الدورات

 

كلية الإعلام
كلية الإعلام

 

لقاء عميدة كلية الإعلام
لقاء عميدة كلية الإعلام

 


التعليم العالى

اعلام القاهرة

التحول الرقمى

اخبار مصرية

حنان جنيد



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