اليوم السابع
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التعليم: تعقيم مدرسة المتفوقين فى التكنولوجيا بالفيوم وعودة الدراسة الأحد

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:30 م
التعليم: تعقيم مدرسة المتفوقين فى التكنولوجيا بالفيوم وعودة الدراسة الأحد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تواصلت مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، برئاسة آمال قرني،
وتم إرسال لجنة من الصحة والطب البيطري لتعقيم مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ورشها بمبيد سام، وبالتالي تم إعادة الطلاب لمدارسهم وتعليق الدراسة وتستأنف مرة ثانية بعد تنظيفها وتعقيمها من الشركة يوم الأحد القادم والتسكين من السبت.
 
وكان طلاب المدرسة اشتكوا من وجود حشرات وعقارب بالمدرسة.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.
 
 
 
 

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