اجتماع وزراء البيئة من 50دولة اليوم في الكونغو للتحضير لقمة المناخ بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوى

يجتمع وزراء البيئة من خمسين دولة اليوم فى دولة الكونغو، للتحضير لقمة المناخ التى تستضيفها مصر الشهر المقبل، تحت شعار" ما قبل مؤتمر الأطراف".

ويبحث وزراء البيئة اليوم بالكونغو، بحضور وزيرة البيئة المبعوث الوزاري لقمة المناخ، ووزير الخارجية السفير سامح شكرى رئيس مؤتمر المناخ، الضغوط التى تتعرض لها الدول النامية بسبب زيادة الإنفاق لمكافحة تغير المناخ، وتهدف المحادثات إلى السماح لمختلف الدول والمجموعات الخضراء بتقييم المواقف السياسية قبل COP27 .

يتم الاحتفال في مبنى البرلمان الكونغولي بمدينة كينشاسا، ثم تبدأ المناقشات حول التخفيف من تغير المناخ، كما يتم بحث توفير التمويل للبلدان المتضررة من الاحتباس الحرارى، والظواهر الجوية القاسية، كما تم وضع مطلب العدالة المناخية فى مقدمة اهتمامات الدول مع رفع شعارات، لاتخاذ إجراءات سريعة بدلاً من تكرار الوعود القديمة.

جدير بالذكر أنه تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحدة من أفقر البلدان في العالم المتضررة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية.