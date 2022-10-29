أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزيرة الهجرة: أدعو كل المصريين فى الخارج خلال إجازاتهم لزيارة محافظة الأقصر