أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزيرة الهجرة: أدعو كل المصريين فى الخارج خلال إجازاتهم لزيارة محافظة الأقصر
التعليم توجه المدارس بعقد تقييمات تشخيصية للطلاب فى الصفوف الأولى
"التضامن" فى أسبوع.. محو أمية 131 ألف سيدة من أسر برنامج "تكافل"
هيئة الأوقاف تصرف زيادة الـ300 جنيه لجميع العاملين تنفيذا لتوجيهات الرئيس
جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للدورة الأولى لرواد الأعمال بمجال صناعة الأثاث
وزيرة التضامن تعلن تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر.. صور
الرعاية الصحية: إجراء 170 حالة قسطرة قلبية بمجمع الإسماعيلية الطبى
وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع اليونسكو لتدريب المعلمين
وزير الأوقاف: الحفاظ على أمن الوطن وأمانه مطلب شرعى ووطنى
القوى العاملة: مصر تحافظ على حقوق الأطفال بالتشريعات وتتجه لإنشاء وحدات للطفل بالمديريات
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