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وزيرة الهجرة: أدعو كل المصريين فى الخارج خلال إجازاتهم لزيارة محافظة الأقصر

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 08:02 م
وزيرة الهجرة: أدعو كل المصريين فى الخارج خلال إجازاتهم لزيارة محافظة الأقصر جانب من الزيارة
كتب محمود راغب

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قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج : سعدت بزيارة محافظة الأقصر ولقاء المستشار مصطفى ألهم المحافظ النشيط المبدع.
 
وتابعت وزيرة الهجرة : وأدعو كل المصريين في الخارج خلال أجازاتهم لزيارة المحافظة للاستمتاع بمشاهد آثار مبهرة ونيل خالد وشعب أصيل مضياف في "طيبة " أرض التاريخ والحضارة، حيث الجمال والدفء والقلوب الطيبة في بلدنا مصر التي تنعم بالأمن والأمان.
 
وأضافت : خلال الزيارة التقيت بحرم رئيس صربيا والأشقاء من الدول الأفريقية والعربية والصديقة من 30 دولة في مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال في يوبيله الفضي، الذي شرفت بافتتاحه وإلقاء الكلمة الرئيسية فيه نيابة عن دولة رئيس الوزراء.
 
وأكدت: ما رأيته في المعرض المقام علي هامش المؤتمر من إبداعات للصناعات اليدوية والحرفية من عدد من الدول المشاركة، والذي يضم كنوزًا من الأعمال اليدوية والتراثية، أكبر دليل على ما  تعكسه الحضارة والهوية الثقافية للدول المشاركة، وما يمكن  أن تحققه دعمًا للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الهجره

وزيره الهجره

سها جندى

الاقصر

اليوم السابع بلس



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