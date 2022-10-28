وزير التعليم العالى يستقبل نظيره اللبنانى لبحث أوجه التعاون بين البلدين

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور عباس الحلبى وزير التربية والتعليم العالى اللبناني؛ والوفد المُرافق له، لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عُمق العلاقات التى تربط بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن مصر تُولى اهتمامًا خاصًا بالعلاقات العربية، وحرصها على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع لبنان، وإرساء علاقات تعاون وثيقة وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب اللبنانيين الدارسين فى الجامعات المصرية فى كل التخصصات.

وأضاف الوزير أن المنح الدراسية المُقدمة للطلاب للدراسة بالجامعات المصرية تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافى والعلمى والاجتماعى بين الجانبين، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للدارسين اللبنانيين فى الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تجربة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وما تشهده المرحلة الحالية من تطورات ونجاحات سواء على صعيد مجال إتاحة التعليم من خلال إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مؤكدًا أهتمام مصر بالبحث العلمى وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي.

وأشار د. عاشور إلى نجاح الاستثمار فى مجال التعليم بمصر من خلال توثيق العلاقة بين رجال الأعمال والمُستثمرين وحثهم على الاهتمام بالبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون الدولى مع الجامعات بالخارج والتى أصبحت تُقدم شهادات مُزدوجة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، منوهًا إلى نجاح وتقدم الجامعات المصرية الملحوظ فى التصنيفات العالمية، ومؤكدًا أن هناك استراتيجية تستهدف الارتقاء بالتعليم العالى بمصر على الصعيد الأكاديمى والعلمى محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وبحث الجانبان آليات توقيع اتفاق تعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بين حكومتى مصر ولبنان، وتعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمنح المُقدمة سنويًّا للطلاب اللبنانيين والاعتراف بالشهادات الممنوحة من كلا البلدين.