"التضامن" فى أسبوع.. محو أمية 131 ألف سيدة من أسر برنامج "تكافل"

كتب مدحت وهبةٍ

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 22 أكتوبر إلي 28 أكتوبر ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- منتخب مصر يتوج ببطولة كأس العالم للأطفال الأولى بالرعاية "أطفال الشارع" التي أقيمت بالدوحة بمشاركة 25 دولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى تؤكد الوزارة لن تدخر جهدا فى دعم ابنائها واكتشاف مواهبهم.

- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بجامعة بنى سويف توزع أكثر من 50 لاب توب ناطق للطلاب من ذوى الاعاقات البصرية ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، وتنظم معرضا للملابس مخفضة التكلفة.

- برنامج الحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" ينفذ 33 تدريبا بمشاركة 710 من الشباب على مستوى 9 محافظاتـ، بالشراكة مع وزارة الشباب، ويعقد جلسات تنشيطية لأعضاء هيئة التدريس في 39 معهد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

اطلاق قافلة طبية شاملة بمحافظة شمال سيناء وتقدم 1428 خدمة طبية خلال 3 ايام فى الفترة من 16-20 اكتوبر2022.

- ضمن مشروع "تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التضامن الاجتماعي تنتهي من تدريب الباحثين الميدانيين المكلفين باستيفاء استمارات البطاقات المتكاملة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن الكشف المبكر على 2246 سائق حافلات مدرسية للتحقق من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من العام الدراسى، حفاظاً على حياة أطفال المدارس وتأمينهم.

- برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينفذان النسخة الثالثة للبرنامج التدريبى لاعداد كوادر رجال الدين الاسلامى والمسيحى فى مجال تنمية الوعى المجتمعى.

- فى اطار الاستعدادات لقمة المناخ ِCOP-27، وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ ورشة عمل موسعة لبناء قدرات ممثلي الإعلام الاجتماعى فى مجال البيئة والتنمية المستدامة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مؤسسة الأحداث ذوي الإعاقة بالمرج، بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وتؤكد أن التنمية تبدا من الانسان وتستمر فيه وبه، وأن الدولة حريصة على ألا تترك أحداً خلف الركب.

- وزيرا التضامن الاجتماعي والقوى العاملة يشهدان احتفالية اليوم العالمي للفتاة لعام 2022 تحت شعار "تعليمك مفتاح قرك" بالشراكة مع هيئة بلان الدولية وبالتعاون من السفارة الكندية في القاهرة.

- فى اطار نشاط وحدات التضامن بالجامعات "رفقاء الهمم"، وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى تطلق مبادرة "يلا نساعد" لتوفير رفاق للطلاب ذوي الإعاقة لدعمهم وتيسير حياتهم الجامعية.

- مشروع "لا امية مع تكافل" تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة" يعقد ورشة عمل لمنسقى المشروع على مستوى الجمهورية، بهدف مناقشة الإنجازات والتحديات، والمشروع ينجح في محو أمية 131 ألف سيدة من أسر برنامج "تكافل".

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفدا من القيادة العامة لشرطة دبى لتكثيف التعاون المشترك في خفض الطلب على المخدرات، والاستفادة من التجربة المصرية فى اصدار أول دبلوم مهنى لخفض الطلب على المخدرات.

- التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول لذوي الاحتياجات البصرية لإجراء مسح طبي شامل للعيون على أطفال حضانات الطفولة المبكرة "0-4 سنوات".. والمرحلة الأولى تشمل 10 آلاف طفل.

- فرق الاستجابة للسيول بالهلال الأحمر تستجيب فورياً وفرق الإنقاذ وسيارات الدفع الرباعي للمتطوعين ينتشروا في كافة المناطق التي تضررت من موجه الامطار التى شهدتها البلاد.

- القباج توقع مذكرة تفاهم بين التضامن الاجتماعي ومعهد سيام باري الإيطالي لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي في محافظتي المنيا وسوهاج، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.وبحضور مساعد وزير التضامن الاحتماعى لشئون العمل الاهلى ايمن عبد الموجود، توقيع عقود برنامج "ارتقاء" لتكثيف تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني.

- برنامج فرصة ينظم ملتقى توظيفى ويوفير اكثر من 3000 فرصة عمل للشباب بشركات القطاع الخاص بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ومنظمة العمل الدولية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفال الوزارة باليوم العالمى لكبار السن تكرم عدد من المسنين وتكرم قيادات الوزارة المتقاعدين فى لمسة عرفان بما قدموه بحضور عدد واسع من رجال الاعلام ومن دور المسنين والمهتمين.

- مستشار الوزيرة لشئون الإعاقة تشارك باجتماع اللجنة العليا المشتركة بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان لتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة،ـ ويناقشان التحديات الخاصة بالإعاقات السمعية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك باجتماع اللجنة العليا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ لمناقشة إنجدازات الوزارات قبل الإنعقاد فيما يخص مشاركة المجتمع المدني بالإضافة إلى ترتيبات الإتاحة للمشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة الإدمان والدكتور عمرو عثمان رئيس الصندوق، يعلنان تشغيل بيت التطوع بمحافظة قنا لتوعية الطلاب باضرار تعاطى المخدرات بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد ختام الدورات التدريبية لإجمالي 245 من للعاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية بالشراكة مع منظمة اليونيسيف.

- القباج ترأس اجتماع اللجنة العليا لرعاية كبار السن، وتناقش سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن وإعداد الاستراتيجية الوطنية لإنفاذ حقوق المسنين التي وثقها قانون حقوق المسنين المرتقب صدوره قبل نهاية العام.

- القباج تشهد الحفل الختامى لجائزة لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام فى دورتها الرابعة والتي تركز على قضايا المناخ، وتؤكد أن المجتمع المدنى شريك اساسى فى قضايا التنمية المستدامة.