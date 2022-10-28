الأوقاف تطلق مجلس العلماء فى الحديث والفقه واللغة بالمساجد قريبا

كتب على عبد الرحمن

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق مجلس العلماء قريبا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشمل مجلس أهل الحديث ومجلس أهل الفقه ومجلس المفكرين والكتاب ومجلس المؤرخين ومجلس اللغويين وغيرها من المجالس.

وأوضح جمعة، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن بعض هذه المجالس سيكون خاصا مغلقا لمناقشة ودراسة قضية ما وبعضها سيكون عاما مفتوحا لطلاب العلم والثقافة وذلك بتنظيم من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكدت وزارة الأوقاف ، في وقت سابق، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.