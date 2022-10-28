هيئة الأوقاف تصرف زيادة الـ300 جنيه لجميع العاملين تنفيذا لتوجيهات الرئيس

كتب على عبد الرحمن

قررت هيئة الأوقاف المصرية صرف زيادة الـ 300 جنيه التى قررها مجلس الوزراء لجميع العاملين بالهيئة والتابعين لها من العاملين بمصنع سجاد دمنهور وغيره من المنتسبين للهيئة بداية من نوفمبر.

وأكدت هيئة الأوقاف، أن ذلك يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تكثيف برامج الحماية الاجتماعية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، رفع بدلات خطباء المكافأة على بند التحسين، مؤكدة أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن برامج الحماية الاجتماعية، كما وجهت الوزارة بسرعة فتح باب التحسين أمام جميع خطباء المكافأة على غير بند التحسين للراغبين منهم فى التقديم لتحسين أحوالهم المادية، وسنعلن عن ذلك خلال أيام.

كما أعلنت الوزارة، رفع مكافأة قراء السورة من 60 جنيها إلى 250 جنيها شهريا وبدل جميع مقارئ الأئمة سواء المشاركون منهم فى مقارئ الأئمة أو القائمون بعمل شيخ مقرأة من مقارئ الجمهور من 160 جنيها إلى 200 جنيه شهريا و مكافأة شيخ أو شيخة المقرأة من 200 جنيه إلى 250 جنيها شهريا، وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن برامج الحماية الاجتماعية، وفى ظل توجيه بإكرام أهل القرآن، سائلين الله عز وجل أن يكرمنا ببركة القرآن الكريم وخدمة أهله وحفظته ، وأن يرزقنا حسن فهمه والعمل به، ويعمل بذلك من صرف بدل ومكافآت شهر نوفمبر 2022 م.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، مضاعفة كمية اللحوم التى توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون 200 طن لحوم، توزع على 200 ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، وذلك ضمن مبادرة "حق الوطن" التى أطلقتها الوزارة.