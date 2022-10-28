وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع اليونسكو لتدريب المعلمين

كتب محمود طه حسين

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، وفد منظمة اليونسكو والذي ضم كوستانزا فارينا مدير عام مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، وفادى يرق مستشار أول للتربية في الدول العربية، وذلك لبحث التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة واليونسكو.

وناقش الحضور سبل التعاون بين الوزارة واليونسكو في تدريب المعلمين وخاصة وأنهم الركيزة الأساسية لتطبيق النظام التعليمي الجديد، والذي يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة لحل المشكلات.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم، لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

واستعرض حجازى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين منهم البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وأعربت كوستانزا فارينا مدير عام مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مبديًا استعداده التام لتوفير الدعم للوزارة في كافة البرامج، فضًلا عن المساعدة في تأهيل ورفع كفاءة المعلمين من خلال سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية التي تضمن استمرارية وجودة التطور المهني، موجهة الدعوة للوزير لحضور عدد من الفعاليات الدولية.

حضر الاجتماع، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن اليونسكو، دعاء أبو ناعم مسئول مشروع بمكتب اليونسكو الإقليمي.