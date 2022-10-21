اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:17 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

معلومات الوزراء: مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة

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