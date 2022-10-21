أخبار × 24 ساعة.. مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
معلومات الوزراء: مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة
وزيرة الهجرة لليوم السابع: إعفاء سيارات المصريين بالخارج كان حلما من 15 عاما
التعليم: تطوير مناهج بمعايير وخبرات دولية لجميع الصفوف حتى 2026
14 معلومة عن فوائد مشروعات التشجير لمواجهة تغير المناخ.. "اتحضر للأخضر" نموذج
التعليم تعلن مواصفة امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى فى اللغة العربية
الصحة: عقد دورات تدريبية وجلسات تناظرية بين الأطباء بمختلف دول العالم
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