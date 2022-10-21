أخبار × 24 ساعة.. مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة

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معلومات الوزراء: مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة

وزيرة الهجرة لليوم السابع: إعفاء سيارات المصريين بالخارج كان حلما من 15 عاما