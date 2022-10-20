وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وجمعية أعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال للتعاون في مبادرة "الألف يوم الذهبية"، ضمن المشروع القومي لتنمية صحة الأسرة المصرية.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة والمشرف على المركز الإعلامي، ومن جانب جمعية اعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الدكتورة عبلة الألفي رئيس الجمعية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يتضمن التعاون في مجالات العمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية بمنشآت الرعاية الأولية في مجال رعاية الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والصحة الإنجابية والمشورة الأسرية، من خلال تدريب الفريق الصحي على مهارات تقديم المشورة الأسرية.

وأضاف "عبدالغفار" أن التعاون يتضمن العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية ورفع الوعي، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة بما فيها تركيب اللولب أثناء الولادة القصرية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات تدريب الممرضات بمنشآت الرعاية الأولية على مهارات الولادة الطبيعية.

وتابع "عبدالغفار"، أنه بموجب البروتوكول تتعاون الوزارة مع جمعية اعضاء الكلية الملكية البريطانية في العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بوحدات رعاية الأطفال المبتسرين (الحضانات)، بمستشفيات وزارة الصحة طبقًا لأحدث البروتوكولات العالمية بهدف تحسين المخرجات وخفض معدلات وفيات حديثي الولادة.

وأشار "عبدالغفار" أن التعاون يشمل أيضًا العمل على فتح مراكز مشورة أسرية كلما أمكن ذلك بمنشآت الرعاية الأولية والمستشفيات، وتدريب مقجمي المشورة من أجل رفع الوعي وتغيير السلوك، وتغيير الممارسات في الألف يوم الذهبية بمنشآت الرعاية الأولية والمستشفيات ووحدات حديثي الولادة.