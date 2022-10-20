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في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..

معلومات الوزراء: مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:29 م
معلومات الوزراء: مصر ضمن أعلى 3 دول جذبا للاستثمار فى الشركات الناشئة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز المعلومات عن حالة الاستثمار فى الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا للبيانات الصادرة عن ماجنيت في أكتوبر 2022.
 
فوفقًا لماجنيت؛ مصر والإمارات والسعودية الأعلى جذبًا للصفقات والاستثمارات بأكثر من 75٪ من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وقد جذبت المنطقة بأكملها 446 صفقة في ال 9 أشهر الأولى من 2022، بما يعادل 16% زيادة في نسبة الاستثمارات في الشركات الناشئة، و20% زيادة في قيمة تمويل الصفقات في المنطقة لتصبح 2.3 مليار دولار.
 
وكان قطاع التكنولوجيا المالية هو الأكثر تمويلًا وتداولًا بنحو 94 صفقة بما يعادل 747 مليون دولار، بزيادة سنوية 74%.
إنفوجراف مركز المعلومات
إنفوجراف مركز المعلومات

 


معلومات الوزراء

مجلس الوزراء

قطاع التكنولوجيا المالية

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