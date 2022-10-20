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التعليم تنفى انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس.. وتؤكد: رصدنا أعدادا قليلة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:14 م
التعليم تنفى انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس.. وتؤكد: رصدنا أعدادا قليلة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتشار لعبة الاغماء على نطاق واسع بين الطلاب، مؤكدة أنه تم رصد أعدادا قليلة، وتم رصد حالات إغماء، كما نفت الوزارة وجود اى حالات وفاة، وأن البيان الذى صدر من الوزارة هدفه التنبيه وأخذ الاحتياطات.
 
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانا صحفيا أمس الأربعاء أكدت فيه أنه تم رصد قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة، يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر، وفى هذا الإطار وجهت وزارة التربية والتعليم كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أى أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.
 
كما تهيب وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكًا أساسيًا مع الوزارة فى تربية الطلاب.

التربية والتعليم

حالات إغماء

لعبة كتم الانفاس

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