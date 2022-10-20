أعمال سنة ويوم رياضى.. ضوابط التعليم لطلاب المدارس بالموسم الجديد.. اعرف تفاصيل

كتب محمود طه حسين

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع بداية العام الدراسي الجارى، ضوابط وآليات لطلاب المدارس، موضحة أن هناك قنوات تعليمية تم دمجها مع البرنامج الدراسى فيما يسمى فترة المشاهدة، يشاهدها الطالب فى المدرسة، وبين كل فصل وفصل تنبيهات عن المشروعات القومية والانتماء، لتنمية الانتماء والولاء لدى الطلاب، وكل المدارس فيها فيديو بروجيكتور وشاشة، الدرس الذى يقدم فى حصة تلفزيونية يقدمه المعلم فى مدة ضعف، وبالتالى تم تقليل الزمن المخصص للبرنامج الدراسى، وبالتالى وفرت يوم فاضى ممكن استغلاله فى إقامة يوم رياضى وفنى، ممكن يكون عندى طالب مش شاطر تحصيليا لكن عنده موهبة، وبالتالى يشعر ويعتز بذاته، عودة الطلاب للمدرسة فى هذا الجزء عودة النشاط الرياضى والفنى وأدعوكم لزيارة المدارس للمتابعة والعرف على ذلك على أرض الواقع".

وأشارت إلى تعديل فى موضوع أعمال السنة، قائلة: "عندى أعمال سنة فى نهاية شهر 10 اختبار 5 درجات على المواظبة، وأخرى على السلوك ومثلها لاختبار قصير، واختبار فى نهاية شهر نوفمبر، إذا لم يوفق فى المحاولة الأولى يبذل جهد أكبر فى المرحلة الثانية، الطالب نشأ على أن التعليم تنافسى فردى، نشأته على ذلك فكيف تطلب منه التعاون والعمل فى فريق، لذلك جاءت المادة البحثية وموضوعاتها هى المشروعات القومية للدولة المصرية وكيف تواجه الدولة تحدياتها، ومع فترات المشاهدة والنشاط الرياضى، بالتالى على نهاية الفصل الدراسى الأول يكون عندى 50% وفى منتصف الترم الثانى يكون لديه 75% وفى نهايته 100%".