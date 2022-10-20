وزير الأوقاف ومحافظ السويس يلتقيان قيادات الدعوة غدًا

كتب على عبد الرحمن

يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قيادات الدعوة بمحافظة السويس غدًا الجمعة، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بديوان عام المحافظة بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وأكد وزير الأوقاف أن العيد القومى لمحافظة السويس يوم من أيام الفداء والتضحية والبطولات العظيمة فى سبيل رفعة شأن وطننا العظيم والدفاع ببسالة عن ثراه الندى.

فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 21 مسجدًا، من بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 277 ) مسجدًا، منها ( 222 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 55 ) مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف السويس

1. مجمع الرحمة – السلام 2 – حي عتاقة

2. الشيخ خليفة - الكبانون – حي عتاقة

مديرية أوقاف البحيرة

3. الرحمة – كفر بني هلال – دمنهور

4. اليشع الكبير – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. الفاروق عمر – قرية السخنة - مركز بدر

6. عزبة سعيد الشرقية – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الفيوم

7. الرحمن – تطون– مركز إطسا

8. الغفران – الخشاب – مركز طامية

مديرية أوقاف بور سعيد

9. عمر بن الخطاب – قرية أم خلف - جنوب بور سعيد

مديرية أوقاف الأقصر

10. آل عتمان – الشغب - اسنا

مديرية أوقاف الدقهلية

11. عباد الرحمن – عزب العرب – برهمتوش - السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

12. النور – صفط الشرقية - الواسطى

مديرية أوقاف المنيا

13. أبو بكر الصديق – دهمرو – مغاغة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. نور الإسلام وشهرته الحاج عبد المنعم – حامول السعيد - الحامول

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف أسيوط

1. آل قناوي – الكوم الأحمر – أبو تيج

2. أحمد عبد الرحمن – عرب الأطاولة الفتح

3. فاطمة الزهراء – كوم أبو شيل - ابنوب

4. الحق –عزبة جميل نخنوخ - الفتح

مديرية أوقاف المنيا

5. الرحمة البحري – القايات – العدوة

مديرية أوقاف أسوان

6. مولانا الإمام الحسين - السباعية

مديرية أوقاف الغربية

7. الخولي – سبرباي – طنطا ثاني – الغربية