اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:09 م
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حصاد الوزارات.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق وزارة الصحة
إعداد ــ محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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