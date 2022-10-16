حصاد الوزارات.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة ترفع قيمة تحمل المجالس الطبية لجلسات الغسيل الكلوى لـ500 جنيه
القوى العاملة تعلن عن 100 فرصة عمل لذوى الإعاقات البصرية والسمعية
التموين: توفير دقيق فاخر للمخابز السياحية وسعر رغيف الفينو 40 جراما بـ75 قرشا
النقل تتيح استخراج اشتراكات للطلبة على القطارات الروسية.. صور
التعليم تعلن إجراءات تسكين المدرسين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. اعرف التفاصيل
المديريات التعليمية تطلق استمارة إلكترونية لمتابعة المدارس واليوم الدراسى
وزير الرى يفتتح المعرض الدولى للمياه.. صور
وزير القوى العاملة: العمل العربى المشترك طريق أساسى نحو التكامل الاقتصادى
وزيرة الهجرة: الحفاظ على سلامة أبنائنا في أوكرانيا أولوية قصوى
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