التعليم تعلن إجراءات تسكين المدرسين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية، الإجراءات المقرر اتخاذها بعد إعلان نتيجة المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم رياض أطفال ومعلم فصل.

وأكدت الوزارة التعليم، بأنه لا يتم تسليم العمل إلا لمن اجتاز البرنامج التدريبي وذلك وفقاً في ضوء نص المادة 72 من القانون رقم 16 لسنة 2019 والمتضمنة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتباراَ من تاريخ العمل علي النحو التالي:-

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء عن هذا الشروط عن التعاقد مع المعلمين الإجانب، وفقاً للقواعد واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- أن يكون من خريجي كلية التربية، أو حاصلاً علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثني من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون علي بكالوريس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

- ضرورة استيفاء مسوغات التعيين المحددة بنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون قبل استلام العمل وهي:-

- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- أصل المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية .

- إقرار الذمة المالية.

- إقرار من المرشح للتعاقد بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى.

-قرار المجلس الطبى بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة متضمنة اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.