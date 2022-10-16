القوى العاملة تعلن عن 100 فرصة عمل لذوى الإعاقات البصرية والسمعية

كتبت ــ آية دعبس

أعلنت إدارة التشغيل بالداخل، بوزارة القوى العاملة عن توفير 100 فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهرياً، وذلك للعمل في شركة تعمل بمجال خدمة العملاء، وعنوانها مدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الوزارة في بيان صحفى لها اليوم، أن فرص العمل المتاحة وفرتها الوزارة في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين ، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء نسبة 5 % من إجمالى العاملين بها من ذوى القدرات الخاصة ، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى في الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى القدرات .

وأضافت الوزارة في بيانها، أن التقديم يتم في مقر إدارة التشغيل بالداخل بالدور الرابع بديوان عام الوزارة والعنوان : 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة ، ويشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عالى مناسب ، وإجادة اللغه الانجليزية من مستوى جيد إلى ممتاز ( تحدث وكتابة ) ، والسن حتى 40 سنة ، وشهادة التأهيل الاجتماعى ، للعمل في وظيفة خدمة عملاء كتابية، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، ووسائل انتقالات من اقرب نقطة تجمع .