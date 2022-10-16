الكهرباء: 333 مليون جنيه مشروعات إحلال وتجديد وتوسعات بشركة الإسكندرية

كتبت ـ رحمة رمضان

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجهود التى تبذلها شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأوضحت وزارة الكهرباء فى بيان لها اليوم، أنه فى نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى تخدم فى نطاقها الجغـــرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً وذلك من خلال 22 إدارة فنية و27 إدارة تجارية بخلاف إدارات التشغيل والتحكم، ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى 2.9 مليون مشترك وكذلك فقد تم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وبلغ عددها المركبة على الشبكة الى 760 ألف عداد حتى 30/6/2022.

وبلغ قيمة ما تم استثماره من خلال الخطة الاستثمارية حتى 30/6/2022 حوالى أكثر من 333 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات.

وبلغ إجمالى مكونات الشبكة حتي30/6/2022 :

- 3160 لوحة مكثفات.

- 92 محول قدرات مختلفة.

- 159 كم كابلات جهد متوسط.

- 350 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 79 كم كابلات جهد منخفض.

وفى مجال ترشيد الطاقة لتقليل الفقد فى الطاقة الكهربية، قامت الشركة اعتباراً من مارس 2015 بتوزيع لمبات ليد (قدرات 9،6،4 وات) لمشتركى القطاع المنزلى ليصبح أجمالى ما تم بيعه عدد 1123554 لمبة ليد ليبلغ الوفر السنوى المحقق فى القدرة 73.7 ميجا وات، وإنشاء عدد 88 محطة فوتوفلطية بإجمالى قدرة 4725.5 ك.وات، حيث شاركت الشركة بإنشاء 6 محطات فوتوفلطية من ميزانيتها الخاصة .

وقامت الشركة باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة حيث تعمل على مشروع العدادات الذكية الذين يتم التعامل بهم عن بعد وقد بلغت التكلفة تقديرية 200 مليون جنيه للمرحلة التجريبية الأولى بإجمالى عدد 39250 عداد وتتميز هذه العدادات بالدقة وسهولة شحنها أون لاين وفصلها عن بعد، وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة هواوى , وتم الانتهاء من تركيب عدد 17985 عدادا ذكيا على الشبكة حتى الآن، وجارى العمل على المرحلة الثانية من المشروع .

كما تم تطوير مركز تحكم شرق والذى يخدم مناطق شرق بدء من سيدى جابر حتى ابوقير بتكلفة تقديرية مليار جنيه، بعدد (11) محطات محولات وعدد (30) موزعا وما يتبعهم من حجرات محولات، وقد قامت الشركة بالانتهاء من تجديد حجرات المحولات اللازمة وإتمام أعمال التطوير المدنية اللازمة بها وتغيير المهمات الكهربية والبدء فى تركيب أجهزة الاتصال ولوحات التحكم عن بعد .

وفيما يتعلق بأعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/8/2022 بلغ إجمالى القيمة المضبوطة 128 مليون جنيه .

ويتم استقبال الشكاوى من المواطنين عبر العديد من قنوات الاتصال :

- الخط الساخن Call Center على الرقم 121 .

- مكاتب خدمة المواطنين المتواجدة بالفروع .

- من خلال البوابة الإلكتورنية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

- الاتصال على رقم الخط الساخن : 16528 .

- عبر التسجيل الإلكترونى للشكوى : www.shakwa.eg بوابة الشكاوى الحكومية .