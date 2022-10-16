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النقل تتيح استخراج اشتراكات للطلبة على القطارات الروسية.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:28 م
النقل تتيح استخراج اشتراكات للطلبة على القطارات الروسية.. صور القطار الروسى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة، وفى السياق أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة استخراج اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.
 
ويتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية ) الركوب واقف وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيهات لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم . 
 
وتمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط شأنها شأن اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، حيث يتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور إضافية .
 
ويتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات وتقديم عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي، ويتم ملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.
 
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النقل

السكه الحديد

اشتراكات الطلبة

اشتراكات القطارات

اشتراكات السكة الحديد

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