اليوم السابع
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فى زيارة مفاجئة..

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:06 ص
وزير الصحة يحيل مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق جولة مفاجئة لوزير الصحة بمستشفى بولاق
كتب ــ وليد عبد السلام

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قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إحالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق، بناء على ما شهده من تدني في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى، وذلك خلال تفقد الوزير، للمستشفى، مساء أمس السبت.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير قام بزيارة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور العام، في إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير انتقد  تأخر إجراء التدخلات الجراحية وعدم انتظام  جداول الفرق الطبية، وتغيب بعض الأطباء والفريق الطبي المعاون، فقرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق، كما انتقد تدني مستوى النظافة في المستشفى.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد عمال النظافة في مستشفى بولاق الدكرور العام، كما كلف بالاستعانة بإحدى شركات الخدمات، للإشراف على مستوى النظافة في المستشفى، حفاظا على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفى.
 
وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد القسم الداخلي بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى.
 
وأكد «عبدالغفار» استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، التي يقوم بها الوزير لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية والتطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، في جميع محافظات الجمهورية.
 
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مدير مستشفي بولاق الدكرور



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