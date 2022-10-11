أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: فتح باب التسجيل للمضارب لتوريد الأرز الشعير

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وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية
متحدث الصحة عن شائعة وجود مرض شلل الأطفال: نواجه حربا وحملات ممنهجة
وزير التموين: فتح باب التسجيل للمضارب لتوريد الأرز الشعير
هيئة الرعاية الصحية تطلق المرحلة 3 من حملتها التوظيفية مستقبلك في الرعاية الصحية
السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول.. صور
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