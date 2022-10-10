اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية تطلق المرحلة 3 من حملتها التوظيفية مستقبلك في الرعاية الصحية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:23 م
هيئة الرعاية الصحية تطلق المرحلة 3 من حملتها التوظيفية مستقبلك في الرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية المرحلة الثالثة من حملتها التوظيفية "مستقبلك في الرعاية الصحية"، والتي تستهدف فيها استقطاب كوادر طبية متميزة للعمل بالمنشآت الصحية التابعة لها وبفروعها المختلفة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
 
وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ذلك يأتي تزامنًا مع قرب انضمام باقي محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتوسع المستمر في المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية
الصحية بالمحافظات، باعتبار هيئة الرعاية الصحية هي ذراع الدولة الرئيسي لضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. 
 
وأشار البيان، إلى التخصصات الطبية المطلوبة ضمن المرحلة الثالثة للحملة التوظيفية "مستقبلك في الرعاية الصحية"، والتي تشمل «جميع التخصصات الجراحية، وغير الجراحية، وخاصة التخصصات الحرجة والنادرة، وعالية الندرة»، مشيرًا إلى أنه على الراغبين في الانضمام للعمل بأحد منشآت الهيئة بالمحافظات.
 
 
وتابع البيان، سيتم تجميع وحصر التخصصات الطبية المختلفة لجميع الدرجات العلمية لإعداد خطة لانضمام فريق طبي سواء عن طريق ((الندب أو الإعارة أو التعاقد أو التعاقد بالشفت أو الحالة)) وذلك بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء» ومن المقرر أن تشمل أيضًا محافظتي «السويس، أسوان»، علماً بأنه يتم اختيار الأطباء في إطار الاحتياج الفعلي والكفاءة الفنية والمؤهلات العلمية وفي إطار تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.

الرعاية الصحية

وزاره الصحه

التامين الصحى

منظومه التامين الصحى



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