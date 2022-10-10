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متحدث الصحة عن شائعة وجود مرض شلل الأطفال: نواجه حربا وحملات ممنهجة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:49 م
متحدث الصحة عن شائعة وجود مرض شلل الأطفال: نواجه حربا وحملات ممنهجة حسام عبد الغفار
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن  مصر تواجه حرب شائعات من جميع النواحى، كاشفا عن أن مصر تتصدر دول العالم فى التطعيمات بجميع أنواعها.

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، "مصر أعلنت أنها خالية من مرض شلل الاطفال منذ عام 2004، والصحة تقوم بعمل حملة قومية لتطعيم ضد شلل الأطفال، لكن بالتزامن مع ذلك يتم ترويج حملات ممنهجة ضد الدولة".

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال 5 سنوات تم إجراء 3 حملات لتطعيم ضد شلل الأطفال.

 


شلل الاطفال

حسام عبد الغفار

مصر

حرب الشائعات



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