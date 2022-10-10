القوى العاملة تعلن عن 1000 فرصة عمل جديدة للشباب بمشروع محطة الضبعة النووية

كتبت ــ آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي اليوم الإثنين، عن تنسيق مع الشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والإعلان بتوفير 1000 فرصة عمل للشباب، في العديد من التخصصات، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين، بالإضافة إلى توفير مزايا أخرى من التأمين الصحى والاجتماعى وانتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة.

وأوضحت الوزارة، أن المهن المطلوبة للعمل بالشركات تشمل: رئيس عمال إنشاءات، وعمال مساعدين، وعمال خرسانة، ونجار مسلح، وعمال لحام، وعمال تركيب هياكل خرسانية، ونجارين، وفنى ميكانيكا، وعمال ربط .

ونوهت الوزارة، أنه على الراغبين في التقديم للحصول على تلك الفرص، الدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالى : www.manpower.gov.eg ، واتباع الخطوات الموضحة لتسجيل الطلبات فى الفيديو التالى : https://youtu.be/IrBnDRMW09Y .

يذكر أن وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، قامت بالتنسيق مع شركتى تريست روسيم ، ونيكيمت أتوم ستروى العاملة فى مشروع المحطة النووية ، لتوفير تلك الفرص للشباب المصرى الراغب فى العمل.