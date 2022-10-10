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القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة.. وتوجيهات للمديريات بمتابعة استلام الوظائف

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:48 م
القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة.. وتوجيهات للمديريات بمتابعة استلام الوظائف وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 3981 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2022 الجاري.
 
وجاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدر عن "الوزارة"، تعلن عن فرص عمل جديدة متوفرة في 11 محافظة، هي "القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، دمياط، بورسعيد ، جنوب سيناء ، الوادي الجيدد، قنا، أسوان" وفي التخصصات الآتية: مهندسين ، ومشرفين ، ومدرسين ، ومندوبين مبيعات ، وسائقين ، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها ، ومهن فنية ، وإدارة هندسية ، وتمريض ، وكيميائيين ، واخصائيين تمويل وخدمات مالية ، ومندوب دعاية ، وكافة تخصصات وظائف الفندقة ، وتخصصات أخرى .
 
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.. وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها،وارسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص" .
 
 
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