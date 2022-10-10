وزير التموين: فتح باب التسجيل للمضارب لتوريد الأرز الشعير

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير، ويشمل الطلب المقدم للمديرية، لاعتماد تسجيل المضرب او المخزن للمديرية السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.

وأشار الوزير خلال ترأسه لإجتماع اللجنة العليا للأرز الى أن باب التقدم لمديريات التموين للتسجيل في منظومة التوريد لموسم الارز الشعير متاح لكافة المضارب اعتبارًا من اليوم الاثنين 10-10-2022 وحتي يوم الخميس الموافق 13-10-2022.



وشدد المصيلحي علي المضارب التي ستشارك في منظومة التوريد سيتم الإعلان عن ذلك من خلال لافته مُعلقه علي المضرب بأنه مضرب معتمد من وزارة التموين وموضح بها إنه يعمل في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022 وبالاسعار المعلنة والمعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتا الى انه سيتم محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام 50٪ من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفي حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الارز.