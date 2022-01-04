أخبار 24 ساعة.. وصول أول دفعة من دواء كورونا لـ70 ألف مريض بنهاية يناير

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
متحدث الصحة: طرح اللقاح المصرى لفيروس كورونا بالأسواق نهاية العام الجارى
وزيرة البيئة: نستهدف وجود 56 مصنعا لإعادة تدوير المخلفات فى مصر
الصحة: وصول أول دفعة من دواء كورونا لـ70 ألف مريض بنهاية يناير
الصحة: ضبط وإعدام 8 آلاف طن أغذية و900 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك
هيئة الدواء تكشف الطرق الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف أثناء نزلات البرد
نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح بالانتخابات 12 يناير الجارى
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