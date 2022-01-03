اليوم السابع
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الصحة: ضبط وإعدام 8 آلاف طن أغذية و900 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك

الإثنين، 03 يناير 2022 05:21 م
الصحة: ضبط وإعدام 8 آلاف طن أغذية و900 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الدكتور خالد عبدالغفار
كتب: وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 8 آلاف طن و130 كيلوجرام، أغذية متنوعة، و858 ألفا و379 لترا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، خلال العام الماضى.

 

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العالمى والقائم بعمل وزير الصحة بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، من خلال الحملات الدورية المكثفة التى شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم المرور على 169 ألفا و137 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى إعدام 4047 طنا و498 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و151 ألفا و402 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم ضبط 3952 طنا و632 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة، و706 آلاف و977 لترا من العصائر والمياه المعبأة للشك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حيث تم سحب 335 ألفا و80 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

 

ولفت "عبدالغفار" إلى استخراج 658 ألفا و8 شهادات صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين فى تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، مضيفًا أنه تم تحرير146 ألفا و804 محاضر حيال المخالفات التى تم رصدها خلال المرور طبقًا للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة فى هذا الشأن، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


الصحة

الاغذية

اغذية فاسدة

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