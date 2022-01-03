الجيزة تزيل مخالفات بناء بأبراج تحت الإنشاء فى حى الهرم

كتب ـ سيد الخلفاوى

ضبطت محافظة الجيزة أعمال بناء مخالف 2 برج تحت الإنشاء بشارع مصنع الثلج المتفرع من شارع كعبيش بحي الهرم، وقد وجهت المحافظة حملاتها علي الفور من خلال حي الهرم لإزالة الأدوار المخالفة بالعقارات المشار إليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مخالفات البناء وعدم السماح بها .

وفى السياق، تمكنت محافظة الجيزة من إزالة محلات مقامة بالمخالفة أسفل الطريق الدائري الإقليمى نطاق مركز أوسيم، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمواحهة كافه التعديات والمخالفات.

وقامت محافظة الجيزة بإزالة المحلات وإزالة الوصلات الكهربائية ووصلات المياه والصرف الصحي التي أقامها المخالفين مع تحرير المحضر بالواقعة بالتعاون مع الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية.

في إطار مجهودات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في ضبط أعمال البناء المخالف تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز أبو النمرس بإزالة عقار مقام بالمخالفة بدون ترخيص غير مسكون على مساحة 80م تقريبا بعرب سراب شبرامنت - مركز ومدينة أبو النمرس بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس .























