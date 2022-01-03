اليوم السابع
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نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح بالانتخابات 12 يناير الجارى

الإثنين، 03 يناير 2022 10:01 م
نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح بالانتخابات 12 يناير الجارى المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلن المهندس هانى محمد محمود رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أنه تقرر فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى بيان، أنه سيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون ، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات .

وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الاصوات الصحيحة للحاضرين.


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